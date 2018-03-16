Глава Минобороны Британии посоветовал России «отойти и заткнуться»

Отравление бывшего сотрудника ЦРУ Сергея Скрипаля, за которым якобы стоит Москва, «совершенно жесткий и возмутительный акт», и в этой ситуации Россия «должна отойти в сторону и заткнуться». С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

«Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться», — сказал Гэвин, комментируя обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов.

На хамство британского министра ответили в Минобороны России. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков назвал заявление Уильямсона «риторикой базарной бабки».

Он указал на то, что хамство со стороны главы МО Британии говорит о его «интеллектуальной импотенции».

Как писал портал iz.ru, Великобритания обвинила Россию в организации покушения на экс-полковника Сергея Скрипаля и выслала из страны 23 российских дипломата.