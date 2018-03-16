Прямой эфир

Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели уличного торговца

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовые беспорядки произошли в центре Мадрида после гибели выходца из Африки. Сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.

Как пишет газета Pais, полиция применила против нарушителей резиновые пули. В ходе столкновений ранения получили не менее 10 полицейских и четверо горожан.

35-летний выходец из Сенегала скончался от сердечной недостаточности. Однако очевидцы заявляют, что гибель наступила в результате погони, которую стражи порядка устроили за уличными торговцами. 

15 марта около 200 протестующих собрались в районе Лавапьес и стали выкрикивать лозунги «Социальное, а не полицейское государство!», «Полицейские-убийцы!». 

Затем начались беспорядки, которые перекинулись на близлежащие кварталы. Участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили. 

Ранее сообщалось, что массовые беспорядки вспыхнули в панамском городе Колон. По данным полиции, пять человек получили ранения, четверо — сотрудники правоохранительных органов, около 40 были задержаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греческие должники устроили беспорядки в Афинах
Фанаты «Марселя» напали на охрану стадиона во время матча с «Атлетико»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017