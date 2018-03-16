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Испанские власти планируют арестовать Пучдемона в Швейцарии

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Фото: TASS/Zuma
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Испанские прокуроры попросили правительство и Интерпол оценить возможность ареста и выдачи экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона в Швейцарию. 

Политик 18 марта посетит Женеву, куда его пригласили на Международный кинофестиваль и Форум по правам человека, передает AP.

В конце октября 2017 года генеральная прокуратура Испании подала иск в суд против руководства Каталонии, правительство которой было распущено Мадридом 27 октября после референдума о независимости.

После этого Пучдемон и некоторые из его сторонников вынуждены были уехать в Бельгию.

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