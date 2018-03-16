Минобороны РФ сообщило о семи случаях перехвата иностранных самолетов

Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.

По данным инфографики, опубликованной в официальном вестнике Минобороны РФ — газете «Красная звезда», у российских границ были зафиксированы 22 иностранных летательных аппарата.

Как писал портал iz.ru, ранее в российском военном ведомстве указали на «интеллектуальную импотенцию» главы МО Великобритании.