Лидер группы The Who потерял слух

Лидер одной из наиболее влиятельных музыкальных групп 20 века The Who Роджер Долтри потерял слух.

Как сообщает «Газета.ру», во время сольного шоу в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя «очень, очень глухим». Также он призвал фанатов использовать беруши на выступлениях.

Группа была основана в 1964 году. Один из концертов The Who в 1976-м был признан самым громким в истории.

Ранее группа «Аквариум» объявила о переносе нескольких концертов на лето из-за болезни своего лидера Бориса Гребенщикова.



