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Депутаты намерены ввести обязательные светоотражатели на одежде

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил с инициативой по введению обязательных светоотражающих элементов на детской, школьной и спортивной одежде.

«Необходимо разработать обязательные, а не рекомендательные стандарты для каждой группы товаров: школьная одежда, детская, спортивная и туристическая... профильные предприятия должны строго соблюдать эти нацстандарты», — уточнил депутат в комментарии «Парламентской газете».

По его словам, новые обязательства коснутся как отечественных, так и зарубежных производителей. При этом нововведение может привести к подорожанию товаров на 10–15%.

«Но вопрос касается безопасности россиян... это сфера ответственности государства. Государство обязано защищать жизнь и здоровье граждан не только повышением штрафов за нарушение правил дорожного движения или введением новых карательных мер к правонарушителям, но и регулированием деятельности промышленников в интересах безопасности людей», — добавил Лысаков.

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