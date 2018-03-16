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Управляющие компании лишат права собирать деньги за воду и электричество

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме.

Сейчас жители оплачивают электричество, воду, газ и тепло через управляющие компании, которые затем перечисляют полученные средства в РСО. Если поправки будут приняты, УК смогут собирать с граждан деньги только за содержание и ремонт дома.

Подробнее — в материале «Известий»:

Коммунальные платежи заберут от управляющих компаний

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