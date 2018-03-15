Лукашевич описал ОБСЕ ситуацию с веществом «Новичок»

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации раскрыл подробности об отравляющем веществе «Новичок».

Дипломат уточнил, что разработки под таким названием в СССР не велись. Во-вторых, все арсеналы химического оружия уничтожены, что и подтвердила в 2017 году Организация защиты от химического оружия.

По его словам, «разработка продолжалась в самой Великобритании, а также в США, Чехии и Швеции».

«С распадом Советского Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики», — уточнил Лукашевич.

Он уточнил, что рядом с Солсбери, в городе Порт-Даун, находится британская правительственная лаборатория оружия массового поражения.

«И если в Лондоне так уверены, что это газ «Новичок», значит, там есть его формула и образцы, а может, и производство», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, трое были госпитализированы. По информации СМИ, бывший разведчик и его дочь на данный момент находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в качестве одного из свидетельств причастности России к этому инциденту заявила, что люди отравлены веществом производства СССР, имеющим кодовое название «Новичок».