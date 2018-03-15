Жительница Липецкой области подозревается в нарушении банковской тайны

В Липецкой области финансовый консультант операционного офиса ПАО «Совкомбанк» в поселке Добринка подозревается в незаконном использовании банковской тайны. По данному факту возбуждено три уголовных дела.

Поводом к прокурорской проверке послужило обращение департамента безопасности банка. Подозреваемая применяла информацию по счетам и вкладам клиентов для хищения их денежных средств, передает GOROD48. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений.

Как ранее писал портал iz.ru, суд в Тюмени вынес приговор местной жительнице, которая предлагала взятку работнику одного из банков. За одобрение на выдачу кредита она предлагала 21 млн рублей. Запрашиваемая сумма кредита составляла 350 млн рублей.