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Макрон отменил посещение стенда России на Парижском книжном салоне

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Фото: REUTERS/Guillaume Souvant
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Президент Франции не будет посещать стенд России на Парижском книжном салоне, где РФ представлена почетным гостем. Об этом сообщает организатор российского стенда Евгений Резниченко.

Как сообщает «РИА Новости», российский стенд получил официальное письмо из Елисейского дворца, в котором говорится, что президент Франции не посетит открытие.

Предполагалось, что Макрон посетит торжественные мероприятия в день открытия стенда 15 марта. Предположительно глава государства отказался от посещения стенда после скандала с нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором обвиняется Москва.

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