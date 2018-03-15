Рябков прогнозирует новые санкции со стороны США

Москва считает, что со стороны Вашингтона могут быть еще несколько волн новых санкций. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Замглавы российского МИДа считает, что США могут попытаться применить новые санкции против России, однако уверен, что они не принесут нужного американским властям эффекта, сообщает «РИА Новости».

Также замминистра уверен, что любые попытки Вашингтона навязать свою волю Москве останутся без результата. Такая тактика только вредит репутации США.

Кроме того, Сергей Рябков отметил, что новые антироссийские санкции американское правительство ввело с учетом выборов президента России, которые должны состояться 18 марта.

15 марта 2018 года минфин США впервые применил CAATSA в отношении физических лиц, добавив 19 человек и пять организаций в санкционный список.

В начале 2018 года минфин США обнародовал так называемый кремлевский доклад. В нем перечислены фамилии людей, в отношении которых в будущем могут ввести ограничительные меры.