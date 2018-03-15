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Президент Египта заявил о готовности лично воевать против террористов

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Фото: REUTERS/The Egyptian Presidency
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности лично принять участие в борьбе с террористами. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Египетский лидер во время конференции, посвященной погибшим от рук террористов военнослужащих, заявил, что готов надеть военную форму и сражаться рядом с солдатами и офицерами рад избавления от терроризма, цитирует главу государства РИА Новости.

В первых числах февраля египетская полиция и вооруженные силы начали крупномасштабную антитеррористическую операцию в ряде регионов страны, в том числе на Синае. За этом время, п информации армейской пресс-службы, им удалось уничтожить около 120 боевиков.

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