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Экс-чиновник осужден за махинации с землей в Тульской области

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В Тульской области суд признал виновным бывшего главу муниципального образования Малаховское Заокского района в совершении семи преступлений. Все эпизоды являются частью дела по статье о превышении должностных полномочий. 

С декабря 2011 года по февраль 2015-го по указанию осужденного были изготовлены постановления «О присвоении адреса» земельным участкам, принадлежащим частным лицам. Они были разделены на несколько частей, при этом стоимость земли незаконно изменялась, передает ИА «Тульские новости». Причиненный администрации ущерб превышает 3,43 млн рублей, были существенно нарушены права и законные интересы граждан. Экс-чиновник получил четыре года и пять месяцев лишения свободы.

Как сообщал портал iz.ru, в начале марта суд приговорил бывшего главу Карелии к восьми годам колонии строгого режима. Андрей Нелидов заплатит штраф в размере 27,5 млн рублей. Экс-чиновника и директора музея «Кижи» признали виновным в получении взяток.

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