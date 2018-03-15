Президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Россия — страна возможностей», который проходит в Москве на ВДНХ. Во время выступления перед победителями и финалистами проектов форума глава государства отметил, что на мероприятии собрались люди разных возрастов и сфер деятельности, однако всех их объединяет талант, интерес к жизни и будущему делу. Российский лидер пожелал участникам реализовать свои планы и начинания и выразил уверенность, что они сделают всё для успешного будущего страны.

Форум «Россия — страна возможностей» объединил молодых инженеров, предпринимателей, волонтеров, программистов, врачей и художников. Всего в Москву приехало более 6 тыс. человек из 85 субъектов РФ. Главная задача платформы — предоставить талантливой молодежи возможности для самореализации в самых разных сферах деятельности и создать систему прозрачных социальных лифтов. До визита президента участники успели встретиться с известными спикерами, в том числе с министром обороны Сергеем Шойгу, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым, министром энергетики Александром Новаком и главой Министерства экономического развития Максимом Орешкиным.

Выступая перед участниками форума, Владимир Путин отметил, что рад возможности встретиться с талантливыми, деятельными и интересными людьми.

— Должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас. Потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины, России. И я искренне хочу, чтобы у вас всё получилось, всё, что вы задумали, и всё, о чём вы мечтаете, — сказал глава государства.

Президент заявил, что он уверен: каждый из собравшихся способен реализовать все свои планы и идеи.

— Но для того чтобы зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого из вас, я всё-таки хотел бы каждого из вас спросить: «А ты сможешь?» — обратился он к залу.

— Да, смогу! — хором ответили участники форума.

— Другого ответа в этой аудитории трудно было ожидать, — отметил глава государства. — И страна, наша Родина, любимая нами Россия, ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки. Потому что если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна. Она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться. Гордимся и будем гордиться в будущем. Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе.

Российский лидер побеседовал с победителями и финалистами конкурсов, которые проходили в рамках проектов платформы. Один из них — Павел Сорокин уже встречался с главой государства в составе группы финалистов конкурса «Лидеры России».

— И я сказал, что вас пора повышать. И вас повысили, — напомнил президент.

— Чуть-чуть повысился, — заметил Павел Сорокин.

— Как чуть-чуть? Ничего себе. Замминистра стал (в Минэнерго. — «Известия») — чуть-чуть? Амбициозные ребята, это хорошо, — отметил глава государства под общий хохот.

— Нет, я имел в виду, в весе чуть-чуть, — продолжал настаивать Павел Сорокин.

— Замминистра вас назначили? — уточнил глава государства.

— Да, замминистра, спасибо большое за доверие и за возможность себя проявить. И, безусловно, за начальника моего, Александра Валентиновича, который это всё поддержал, — согласился наконец Павел Сорокин и рассказал главе государства, что испытал смешанные чувства, присутствуя на форуме, поскольку встретил здесь большое количество талантливых людей.

У многих из них есть предложения о трудоустройстве за границей, однако молодежь не спешит соглашаться. Так, проект победительницы в номинации «Я — профессионал» Елизаветы Литвинцевой реализуется на китайский грант. Однако речи об отъезде не идет. В ходе беседы Владимир Путин попросил участницу разъяснить суть ее новаторского предложения. Как выяснилось, она работает над проектом повышения энергоэффективности добычи нефти и использования попутного газа.

— Для нас это тоже очень интересно. И чем меньше таких разработок будет внедряться в других странах, тем лучше, потому что мы останемся вне конкуренции по добыче и продаже углеводородов, — заметил Владимир Путин.

Всё время встречи в зале работал сурдопереводчик. Это было сделано для единственного глухонемого участника мероприятия — Алевтины Пряничиниковой, победившей в конкурсе «Абилмпикс» (соревнования по профмастерству для людей с ограниченными возможностями). Через переводчика девушка попросила президента организовать центры профессиональной подготовки команды России к международным соревнованиям в 2020 году.

— Что касается специализированных центров, в том числе и [для людей] с ограниченными возможностями по здоровью, должен сказать, что это везде имеет значение, не только в данной сфере, — отметил глава государства. — Когда начинают целевым образом организовывать подготовку, тогда, как правило, мы добиваемся результатов. Эта сфера деятельности, о которой вы сказали, — не исключение, давайте это сделаем, обязательно сделаем.

Одна из финалисток конкурса «Лидеры России» пригласила Владимира Путина на конкурс «Доброволец России», который завершит Год волонтера в нашей стране.

— Спасибо большое за приглашение. Я постараюсь поучаствовать, — принял приглашение президент. — И волонтерство, и медицинская деятельность — это что-то очень близкое, потому что и в том и в другом случае нужно иметь что-то в сердце — стремление помогать людям.

Только тогда можно стать настоящими специалистами, без этого невозможно заниматься и волонтерской деятельностью, отметил Владимир Путин.