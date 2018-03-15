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На борту самолета Хельсинки–Киев произошел отказ оборудования

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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На борту самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который выполнял рейс Хельсинки–Киев, произошел кратковременный отказ оборудования. Об этом сообщает пресс-секретарь авиакомпании Максим Арсланов.

Экипаж воздушного судна объявил аварийную посадку, когда произошел кратковременный отказ оборудования. Однако данная мера не понадобилась, так как нормализировать ситуацию удалось с помощью установленных процедур, сообщает «РИА Новости».

В результате после восстановления работы оборудования самолет с небольшим опозданием, но в штатном режиме приземлился в международном аэропорту Борисполь.

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