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Пострадавшие в аварии с трамваем в Ульяновске получат компенсации

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Пострадавшие в ДТП с трамваем в Ульяновске получат страховые выплаты. Как напоминает 1ul.ru, 14 марта состав маршрута № 6, следовавший по улице Камышинской в сторону Железнодорожного района, сошел с рельсов и врезался в опору уличного освещения.

Травмы получили восемь пассажиров, один из был доставлен в больницу скорой помощи, остальным после осмотра медиками назначено лечение. По словам директора МУП «Ульяновскэлектротранс» Александра Мясникова, все пассажиры трамваев и троллейбусов застрахованы в компании «Согласие». Люди имеют право на компенсации.

Как писал портал iz.ru, в американском штате Алабама школьный автобус, в котором находились 45 человек, сорвался в ущелье глубиной около 15 м во вторник, 13 марта. Дети были участниками школьного оркестра, они возвращались домой после экскурсии в Техас. В результате аварии погиб один человек.

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