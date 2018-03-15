Музейный фестиваль пройдет в Липецке

В Нижнем парке Липецка 21 апреля состоится межрегиональный фестиваль «Музей для друзей». Мероприятие проводят Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства и областной Центр событийного туризма.

Посетители смогут познакомиться с деятельностью исторических, археологических, военных, краеведческих и других музеев из соседних городов и областей. Запланированы презентации интерактивных программ, мастер-классы. Желающие смогут переместиться во времени, оказаться на поле битвы, почувствовать себя учеными и археологами, кузнецами и ткачихами. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Как писал портал iz.ru, высокие показатели по приросту туристов были зафиксированы в 2017 году в Липецкой области. Регион посетили 500 тыс. гостей. Данные показатели стали рекордными за последние несколько лет. Самыми привлекательными местами для путешественников стали село Астапово, где прошли последние годы жизни русского писателя Льва Николаевича Толстого, а также дом-музей другого автора, нобелевского лауреата Ивана Бунина.