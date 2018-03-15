Прямой эфир

Инвентаризация водопровода в Тамбове завершится к маю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Тамбова массово жалуются на работу водопровода и канализации. Особенно много обращений поступает по поводу разрушений коллекторов на улицах Б. Васильева, Набережная и Гастелло. 

Главный управляющий директор АО «Тамбовские коммунальные системы» Андрей Картузов пояснил, что по состоянию на 2016 год большое количество сетей не были в аренде у городского водоканала, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В 2017 году 174 объекта были приняты в муниципальную собственность. Однако эти сети уже устарели, они были построены с нарушениями.

По словам Андрея Картузова, в этом году проведена инвентаризация около 25% сетей (315 км). Работа должна завершиться до конца апреля. Принято решение сформировать межведомственную рабочую группу для оптимизации проведения инвентаризации.

Портал iz.ru 1 марта сообщил о том, что в Саратове произошло массовое отключение холодной воды. Расследованием причин занялась прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр Саратова остался без воды на неопределенный срок
Из кранов домов в Ингушетии потекла артезианская вода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017