Инвентаризация водопровода в Тамбове завершится к маю

Жители Тамбова массово жалуются на работу водопровода и канализации. Особенно много обращений поступает по поводу разрушений коллекторов на улицах Б. Васильева, Набережная и Гастелло.

Главный управляющий директор АО «Тамбовские коммунальные системы» Андрей Картузов пояснил, что по состоянию на 2016 год большое количество сетей не были в аренде у городского водоканала, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В 2017 году 174 объекта были приняты в муниципальную собственность. Однако эти сети уже устарели, они были построены с нарушениями.

По словам Андрея Картузова, в этом году проведена инвентаризация около 25% сетей (315 км). Работа должна завершиться до конца апреля. Принято решение сформировать межведомственную рабочую группу для оптимизации проведения инвентаризации.

Портал iz.ru 1 марта сообщил о том, что в Саратове произошло массовое отключение холодной воды. Расследованием причин занялась прокуратура.