На каждый чих

Одной из главных черт современной российской публицистики является преувеличенное внимание к мнениям, которые публикуют о России на Западе, и особенно в отношении российской внешней политики и Вооруженных сил. Нередко масштабы этого внимания явно превышают всякие разумные пределы. Портал iz.ru пытается разобраться в причинах данного явления и его опасности.

Что читаем?

Очередной доклад такого рода появился недавно — американский Институт изучения войн (Institute for the Study of War) опубликовал работу Russia's Military Posture: Ground Forces Order of Battle — обзор текущего состояния Сухопутных войск России и их организации.

Работа была замечена российскими СМИ и, разумеется, немедленно раскритикована. Претензии предъявлялись как к форме доклада, так и к методам работы авторов. Последние широко использовали открытые источники, включая материалы СМИ, интернет-форумов и соцсетей. Ключевой претензией стала пропагандистская направленность работы, в том числе вытекавшая из использования материалов ряда сайтов, замеченных в активной информационной войне против России.

Помимо источников, критике подвергается и направленность работы, по мнению российских обозревателей постулирующей наличие у России намерений и возможностей начать боевые действия против своих западных соседей.

Доклад_1 Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Наконец, одной из главных претензий является положенное в основу анализа представление его авторов о «доктрине гибридной войны», якобы разработанной начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. При этом агрессивный характер «новой российской доктрины» обосновывается опытом боевых действий в Абхазии и Южной Осетии в «войне 888» и событиями в Крыму и на востоке Украины в 2014 году.

Американский доклад при этом отмечает, что Россия, очевидно, не имеет в настоящее время намерений и возможностей вести «обычную» войну с НАТО, в том числе в Прибалтике, вместе с тем активно укрепляет свои Вооруженные силы на границе с Украиной.

Рассуждению о российских намерениях и возможностях посвящена значительная часть работы, основной ценностью которой, впрочем, является собранный воедино материал по структуре и дислокации основных частей и соединений российских Сухопутных войск по округам.

Самое интересное, что если бы этим материалом доклад и исчерпывался, его исследовательская ценность была бы заметно выше (в силу исчезновения большого количества «воды»). Но в этом случае он не представлял бы интереса для СМИ — как российских, так и зарубежных, которые за последние годы плотно подсели на рассуждения о «гибридной войне» и прочих формах «российской агрессии».

Кого читаем?

Авторы доклада представлены — это Кэтрин Харрис и Фредерик Каган, известные в американских исследовательских кругах как сторонники неоконсерваторов, не отличавшиеся, впрочем, ранее какими-то заметными работами по восточноевропейской проблематике, включая анализ российской военной машины.

Проблема, однако, заключается не столько в опыте авторов, сколько в отсутствии прослеживаемых связей между ними и какими-либо центрами принятия решений в Вашингтоне (или других столицах стран – членов НАТО). Российские критики доклада представляют его, однако, именно как «взгляд вероятного партнера», называя ISW структурой, «выступающей за агрессивный внешнеполитический курс США» и «лоббирующей интересы вашингтонских «ястребов».

Доклад_3 Учения ВДВ в Псковской области Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Однако ни один из ресурсов, разбиравших новый американский доклад, не стал обращать внимание российских читателей на то, что по сути, речь идет о работе частных лиц, не имеющих отношения ни к одной из структур, занимающихся военным планированием или формированием внешней политики.

Это легко объясняет как использование исключительно открытых источников, причем наиболее доступных, так и тональность работы, анализирующей российскую армию с точки зрения презумпции агрессивных намерений российского руководства.

Проблема, однако, заключается в том, что отсутствие информации о частном характере исследования заставляет придавать ему куда больший вес, чем оно имеет на деле, будучи одной из многочисленных брошюр, выпускаемых американскими частными экспертными структурами.

Сбитый прицел

Есть, впрочем, и другая проблема: доклады, которые готовятся по прямому заказу военных структур и с участием военных специалистов — такие, например, как Russian new generation warfare handbook, подготовленная в прошлом году коллективом Asymmetric Warfare Group при участии специалистов Минобороны США, в том числе офицеров европейского контингента армии США, — часто не слишком отличаются по уровню анализа.

Основными недостатками значительной части открытых американских работ, помимо тех, что обусловлены использованием исключительно открытых же источников, является упорное желание ввести прогноз возможных действий России в определенную идеологическую матрицу, прогнозируя поведение российских Вооруженных сил на основе этих представлений.

Все остальные недостатки, включая невнимательное чтение даже открытых источников, приводящее к включению в работу 2017 года представлений и реалий 2000-х годов, грубые ошибки в классификации систем вооружений и тому подобные — меркнут перед этим главным, чреватым неверной оценкой намерений противника в принципе.

Доклад_2 Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США Фото: Global Look Press/Ron Sachs

В свою очередь, российские эксперты и аналитики, некритично воспринимая подобные работы, видят в них укрепляющееся желание США и их союзников продолжать и углублять конфронтацию с Россией.

В пользу западной прессы, однако, стоит отнести тот факт, что в США всё же не пытаются анализировать российские намерения и военную доктрину по работам частных российских структур и «независимых исследователей». В противном случае на западного читателя рисковала бы обрушиться волна переводных материалов, «поддерживающих агрессивный курс» и «лоббирующих интересы московских ястребов».

Почему этим занимаются российские СМИ, впрочем, понять можно: читать об «агрессивных империалистах» отечественная публика привыкла еще со времен становления СССР, и отказываться от вековых привычек довольно трудно. Но выбирать работы для предоставления неподготовленному читателю всё же нужно тщательнее. Накачивание коллективных страхов сейчас совершенно не то, что требуется от прессы.