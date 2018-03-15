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Рябков заявил о безосновательности новых санкций США

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Оснований для введения новых санкций против России у Соединенных Штатов нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замглавы российского МИДа заявил, что Москва была готова к новым санкциям США, но для их введения нет совершенно никаких оснований.

«Мы относимся к этому спокойно. Приступили к подготовке ответных мер», — цитирует «Интерфакс» замминистра.

Рябков уверен, что вся санкционная деятельность США привязана к предвыборной кампании в России и внутренним разборкам. Что касается встречи с замгоссекретарем США Томасом Шенноном, то в условиях расширения санкций, он не может предложить новые даты для консультаций, сообщает ТАСС.

Прокомментировал Рябков и назначение нового госсекретаря США, которым стал Майкл Помпео, заявив, что до его официального назначения никаких контрактов Россия готовить не будет.

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