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Керченская паромная переправа может на время приостановить работу

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Керченская паромная переправа может на время приостановить работу в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба оператора переправы — ООО «Морская дирекция».

По предварительному прогнозу синоптиков с завтрашнего дня, 16 марта, возможно ухудшение погодных условий в связи с чем повышается вероятность закрытия Керченской паромной переправы, сообщает ИА «Крыминформ».

В это время прогнозируется сильное увеличение скорости ветра до 17–20 м/с. Подобные метеоусловия могут продлится до вечера 17 марта.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что Керченская переправа прекращала свою деятельность 11 марта в связи с сильным туманом.

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