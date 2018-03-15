Прямой эфир

Соревнования по зимней рыбалке пройдут в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соревнования по зимней рыбалке «Проф-Улов» пройдут на турбазе «Алоль» в Псковской области, сообщает пресс-служба Псковского облсофпрофа.

В субботу, 17 марта, на турбазе «Алоль» пройдут соревнования по рыбной ловле «Проф-Улов». Желающие принять участие поборются за награды в семи номинациях, сообщает Псковская лента новостей.

Одна из наград носит название «Самый большой Проф-Улов». А награда «Самая удачливая рыбачка» будет разыграна среди женщин. Первое место займет та рыбачка, которая поймает больше всех рыб. Помимо главных будет выдан и утешительный приз за самый маленький улов.

Соревнования организованы при поддержке Псковского областного совета профессиональных союзов совместно с Псковской областной общественной организацией Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Карелии ввели нормы вылова для рыбаков-любителей
Фестиваль рыбной ловли пройдет в национальном парке «Башкирия»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017