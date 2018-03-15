Соревнования по зимней рыбалке пройдут в Псковской области

Соревнования по зимней рыбалке «Проф-Улов» пройдут на турбазе «Алоль» в Псковской области, сообщает пресс-служба Псковского облсофпрофа.

В субботу, 17 марта, на турбазе «Алоль» пройдут соревнования по рыбной ловле «Проф-Улов». Желающие принять участие поборются за награды в семи номинациях, сообщает Псковская лента новостей.

Одна из наград носит название «Самый большой Проф-Улов». А награда «Самая удачливая рыбачка» будет разыграна среди женщин. Первое место займет та рыбачка, которая поймает больше всех рыб. Помимо главных будет выдан и утешительный приз за самый маленький улов.

Соревнования организованы при поддержке Псковского областного совета профессиональных союзов совместно с Псковской областной общественной организацией Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.