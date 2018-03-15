Путин заявил о проведении следующего саммита ШОС в Челябинске

Следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Челябинске. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время общения с финалистами-победителями проектов форума «Россия — страна возможностей» глава государства заявил, что уже подписал указ на проведение очередного саммита ШОС в Челябинске.

Президент уточнил, что с такой инициативой выступили представители общественности и руководства, сообщает «РИА Новости».

Форум «Россия — страна возможностей» проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. Около 6,5 тыс. участников из 85 регионов страны обсудят поддержку проектов, входящих в открытую платформу «Россия — страна возможностей» на 35 различных площадках.