Кузьмина возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в Холльменколлене.

Спортсменка преодолела дистанцию за 21 мин 31,8 с, допустив один промах на двух огневых рубежах, сообщает RT. Вторую строчку заняла белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, третье — украинка Юлия Джима.

Россиянкам Екатерине Юрловой-Перхт и Ульяне Кайшевой досталось 7-е и 8-е места соответственно.15-ю позицию заняла Дарья Виролайнен, 64-ю — Светлана Смирнова, 73-ю — Виктория Сливко. Соревнования у женщин продолжатся 17 марта эстафетой, а завершатся 18 марта гонкой преследования.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российские биатлонистки завоевали золото и серебро на Паралимпиаде.