Морозы до -27 градусов ожидаются в Центральной России к выходным

Морозы до минус 27 градусов ожидаются в России на севере Центрального и Приволжского федеральных округов.

В период с 15 по 17 марта синоптики прогнозируют осадки, местами пройдет сильный снег. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, передает «РИА Новости».

В Москву и область к выходным также придет резкое похолодание.

В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов. Аналогичные показатели будут в ночь на воскресенье.

Дневная температура в выходные будет в диапазоне от минус 5 до минус 9 градусов.

Местами пройдет снег, возможно образование гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.