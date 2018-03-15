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Морозы до -27 градусов ожидаются в Центральной России к выходным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Морозы до минус 27 градусов ожидаются в России на севере Центрального и Приволжского федеральных округов.

В период с 15 по 17 марта синоптики прогнозируют осадки, местами пройдет сильный снег. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, передает «РИА Новости».

В Москву и область к выходным также придет резкое похолодание.

В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов. Аналогичные показатели будут в ночь на воскресенье.

Дневная температура в выходные будет в диапазоне от минус 5 до минус 9 градусов.

Местами пройдет снег, возможно образование гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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