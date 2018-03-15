Жителей Севастополя предупреждают об ухудшении погоды

В ближайшие выходные погода в Севастополе ухудшится, синоптики прогнозируют значительное усиление ветра.

Согласно прогнозам, 17 марта в Севастополе ветер усилится до 18 м/с. Днем воздух будет прогреваться до 14 градусов, ночью ожидается около 6 градусов. В воскресенье днем ветер ослабнет до 14 м/с, а воздух прогреется до 16 градусов, сообщает ИА SevastopolMedia.

Спасатели просят горожан соблюдать правил безопасного поведения. Они напоминают, что сильный ветер может привести к аварийным ситуациям, в том числе падению деревьев и обрыву проводов. Севастопольцам рекомендовано избегать рекламных щитов и опор линий электропередач.

Синоптики также предупреждают о морозах в Москве. 17 марта температура понизится до -17 градусов в столице и до -22 градусов в Подмосковье. Воскресная ночь тоже будет холодной, но днем температура воздуха поднимется до -7 градусов.