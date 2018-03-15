Конкурс бизнес-планов проведет Новгородский университет

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого заключил соглашение о взаимодействии в сфере развития малого и среднего предпринимательства с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и МСП Банком.

Первым мероприятием станет студенческий конкурс бизнес-планов, подготовленных с помощью портала «Бизнес-навигатора МСП». В НовГУ пройдут обучающие мастер-классы для сотрудников и студентов, а также тренинги и стажировки по финансовым сервисам. Об этом сообщает «Новгород.ру».

Напомним, правительство России утвердило правила предоставления образовательных кредитов. Составлен перечень необходимых документов, которые банки должны предоставить в Министерство образования и науки России. С их помощью будет заключено соглашение, а затем банк будет включен в программу господдержки образовательного кредитования.