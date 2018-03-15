Прямой эфир

Десять кошек и грузовик мусора вывезли из квартиры уфимки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 10 кошек и грузовик мусора вывезли представители коммунальной организации из квартиры женщины в Кировском районе Уфы, Республика Башкортостан.

Жительница одного из многоквартирных домов Кировского района игнорировала просьбы соседей об устранении неприятного запаха из квартиры, а также антисанитарных условий, от которых страдали жильцы дома. Жильцы обратились с жалобой на соседку, и дело дошло до суда, сообщает ИА «Башинформ».

Судом было принято решение о выселении всех животных из квартиры, а также ликвидации антисанитарных условий. От грязи в квартире появились тараканы, мыши и другие вредители, которые перебегали в соседние квартиры.

Всех животных осмотрел ветеринар, а затем они были помещены в зоогостиницы. Сотрудники коммунальной службы должны в ближайшее время привести квартиру в состояние, удовлетворяющее требования СанПиН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 400 жителей Уфы заболели «мышиной лихорадкой»
Инспектору ДПС в Уфе грозит срок за угон с угрозой пистолетом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017