Десять кошек и грузовик мусора вывезли из квартиры уфимки

Более 10 кошек и грузовик мусора вывезли представители коммунальной организации из квартиры женщины в Кировском районе Уфы, Республика Башкортостан.

Жительница одного из многоквартирных домов Кировского района игнорировала просьбы соседей об устранении неприятного запаха из квартиры, а также антисанитарных условий, от которых страдали жильцы дома. Жильцы обратились с жалобой на соседку, и дело дошло до суда, сообщает ИА «Башинформ».

Судом было принято решение о выселении всех животных из квартиры, а также ликвидации антисанитарных условий. От грязи в квартире появились тараканы, мыши и другие вредители, которые перебегали в соседние квартиры.

Всех животных осмотрел ветеринар, а затем они были помещены в зоогостиницы. Сотрудники коммунальной службы должны в ближайшее время привести квартиру в состояние, удовлетворяющее требования СанПиН.