Строительство станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде почти завершено. Готовность объекта составляет 94%, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора нижегородской области Антон Аверин, 30 апреля 2018 года планируется ввести станцию «Стрелка» в эксплуатацию. Для этого созданы все предпосылки, специально составлен график работ, сообщает ИА «НьюсНН».

Наблюдение за строительством объекта происходит ежедневно. На данный момент уже приступили к отделочным работам станции, которые планируется завершить до конца марта. А работы по установке конструкций из железобетона, кладки стен и перегородок, полов, черновые и чистовые работы уже практически полностью завершены.

В целом готовность станции «Стрелка» составляет 94%. Стоимость всех работ составила 10,396 млрд рублей. В строительстве станции было задействовано 905 человек и 30 единиц специальной техники.