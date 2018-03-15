Прямой эфир

УЕФА открыл голосование за лучший гол недели в Лиге чемпионов

0
Фото: Global Look Press/Artur Cupak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего на прошлой неделе в Лиге чемпионов. О этом сообщает сайт УЕФА.

Футбольные болельщики могут проголосовать за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, забившего третий гол в матче с «Челси», за его одноклубника Усмана Дембеле, который забил второй гол в той же игре, за форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, забившего второй мяч в ворота в матче с «Тоттенхэмом», за нападающего «Севильи» Виссама Бен-Йеддера, который забил первый гол в игре с «Манчестер Юнайтед», а также за полузащитника «Базеля» Михаэля Ланга, забившего гол в матче с «Манчестер Сити», сообщает RT. Итоги голосования будут подведены 19 марта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что УЕФА назвала размер призового фонда чемпионата Европы 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Криштиану Роналду признан лучшим игроком года
УЕФА намерен утвердить правило четвертой замены

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017