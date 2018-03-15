УЕФА открыл голосование за лучший гол недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего на прошлой неделе в Лиге чемпионов. О этом сообщает сайт УЕФА.

Футбольные болельщики могут проголосовать за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, забившего третий гол в матче с «Челси», за его одноклубника Усмана Дембеле, который забил второй гол в той же игре, за форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, забившего второй мяч в ворота в матче с «Тоттенхэмом», за нападающего «Севильи» Виссама Бен-Йеддера, который забил первый гол в игре с «Манчестер Юнайтед», а также за полузащитника «Базеля» Михаэля Ланга, забившего гол в матче с «Манчестер Сити», сообщает RT. Итоги голосования будут подведены 19 марта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что УЕФА назвала размер призового фонда чемпионата Европы 2020 года.