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Неизвестные разбили несколько автомобилей в Екатеринбурге

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В ночь на 14 марта в Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на автомобили, припаркованные возле многоэтажного жилого дома 17 в Сызранском переулке. Информация о происшествии поступила от общественного движения «Гражданский патруль».

По мнению волонтеров, погром мог быть следствием конфликта местных жителей и криминальной группировки, сообщает ИА «Ура.ру». Здание было построено без паркинга, поэтому владельцы квартир вынуждены ставить машины на свободном от застроек участке муниципальной земли.

Три месяца назад там появилась нелегальная платная автостоянка. Начались споры общественников с владельцами парковки. Ситуацию подтвердили в земельном комитете Екатеринбурга. По данному факту прокуратура провела проверку. 

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