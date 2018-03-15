Инспектор ГИМС вытащил из-подо льда мужчину в Саратовской области

Инспектор ГИМС вытащил провалившегося под лед мужчину в Воскресенском районе Саратовской области, сообщает Главное управление МЧС по региону.

Инцидент произошел вчера вечером, 14 марта, в районе 19.15 на реке Волге. Инспектору ГИМС позвонил судоводитель и сообщил о том, что ему срочно требуется помощь, так как он провалился на снегоходе под лед и не может выбраться самостоятельно, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Старший инспектор взял на место происшествия горячий чай, носки, веревку, валенки и прибыл на помощь на снегоходе «Тайга-500». Мужчина оказал помощь пострадавшему, а затем они вместе вытащили провалившийся и уже вмерзающий в лед снегоход.

От госпитализации пострадавший отказался.