Прямой эфир

Инспектор ГИМС вытащил из-подо льда мужчину в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инспектор ГИМС вытащил провалившегося под лед мужчину в Воскресенском районе Саратовской области, сообщает Главное управление МЧС по региону.

Инцидент произошел вчера вечером, 14 марта, в районе 19.15 на реке Волге. Инспектору ГИМС позвонил судоводитель и сообщил о том, что ему срочно требуется помощь, так как он провалился на снегоходе под лед и не может выбраться самостоятельно, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Старший инспектор взял на место происшествия горячий чай, носки, веревку, валенки и прибыл на помощь на снегоходе «Тайга-500». Мужчина оказал помощь пострадавшему, а затем они вместе вытащили провалившийся и уже вмерзающий в лед снегоход.

От госпитализации пострадавший отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двух школьников унесло на льдине на Волге в Астрахани
Сотрудники МЧС вытащили пенсионера из-под завалов после пожара в Омске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017