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СК возбудил два дела в отношении вступивших в ряды ИГ граждан России

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следователи возбудили два уголовных дела в отношении двух граждан России, которые уехали в Сирию и вступили в ряды запрещенной в РФ террористической группировки «Исламского государство» (ИГ). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Фигурантами уголовных дел по статье «Участие в деятельности террористической организации» оказались двое жителей Зеленограда 1985 и 1982 годов рождения. Первый принял решение вступить в ИГ в ноябре 2014 года, а второй присоединился к боевикам около октября 2015 года, сообщает RT.

По информации Следственного комитета, оба подозреваемых на данный момент находятся в федеральном розыске. Для установления их места нахождения и обстоятельств произошедшего проводится комплекс следственных действий.

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