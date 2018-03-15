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Польша развернет у российских границ новую войсковую дивизию

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Artur Widak
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Польская армия передислоцирует часть войск с запада на восток страны.

«Моей целью является создание в восточной Польше новой дивизии профессиональной армии», — заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак на совещании руководства ведомства.

«Россия показывает, что готова применить военную силу для достижения своих целей», — пояснил на той же встрече президент страны Анджей Дуда.

В качестве примера он вспомнил белорусско-российские учения «Запад-2017». Польский лидер увидел в этих маневрах модель «полномасштабного конфликта с НАТО», который развернется на территории Польши и Балтии, сообщает «РИА Новости».

Ранее Варшава утверждала, что для успешной обороны страны необходимы как минимум две американские дивизии.

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