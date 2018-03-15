Движение электричек на Белорусском направлении МЖД введено в график

Движение электропоездов на Белорусском направлении МЖД введено в график. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Ранее в ОАО «Центральная ППК» сообщали о том, что электрички задерживаются из-за травмирования женщины на железнодорожных путях. Она попала под электропоезд около 10:00 в районе улицы Бутырский Вал, когда переходила пути в неустановленном месте. В результате поезд зацепил ее и протащила несколько метров. Полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей. Сообщается, что ей около 20 лет.