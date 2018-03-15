Житель Краснодарского края разобрал крышу для проникновения в магазин

В Темрюкском районе Краснодарского края мужчина разобрал крышу продуктового магазина, чтобы обворовать торговый зал.

Полиция задержала подозреваемого в необычной краже из магазина. Мужчина попал в помещение через крышу и вынес всю выручку из кассы, а также телевизор. На момент задержания краснодарец успел потратить похищенные деньги, сумма ущерба оценивается в 17 тыс. рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По данным полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Его удалось задержать в доме знакомых, там же обнаружился пропавший телевизор. Технику вернули владельцу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.