Прямой эфир

Житель Краснодарского края разобрал крышу для проникновения в магазин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Темрюкском районе Краснодарского края мужчина разобрал крышу продуктового магазина, чтобы обворовать торговый зал.

Полиция задержала подозреваемого в необычной краже из магазина. Мужчина попал в помещение через крышу и вынес всю выручку из кассы, а также телевизор. На момент задержания краснодарец успел потратить похищенные деньги, сумма ущерба оценивается в 17 тыс. рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По данным полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Его удалось задержать в доме знакомых, там же обнаружился пропавший телевизор. Технику вернули владельцу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Хабаровского края украл рельсы на 2,5 млн рублей
Лжесоцработница подозревается в серии краж у пенсионеров в Твери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017