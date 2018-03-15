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Лондон и его союзники по НАТО обвинили РФ в нарушении суверенитета Британии

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Великобритания, Германия, Франция и США назвали инцидент в Солсбери, где произошло покушение на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, нарушением суверенитета Соединенного Королевства.

В совместном заявлении страны обвинили Москву в применении нервно-паралитического вещества, якобы российского производства, на британской территории.

«Любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — цитирует документ «РИА Новости».

Лондон и его союзники по НАТО призвали Москву «ответить на все вопросы», связанные с этим инцидентом. Они также потребовали предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о программе «Новичок», в рамках которой якобы было разработано отравляющее вещество.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.Их обнаружили в тяжелом состоянии в британском Солсбери 4 марта.

Позднее британские власти объявили о высылке из страны более 20 российских дипломатов.

Москва заявила, что не причастна к инциденту в Солсбери и пообещала зеркально ответить на решение Лондона.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между РФ и США в 2010 году.

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