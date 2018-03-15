Умер художник Кравчук, написавший портрет Алексия II

В Санкт-Петербурге скончался художник Александр Кравчук. Об этом сообщила его вдова Виктория Кравчук.

Художник скончался днем 14 марта в возрасте 61 года. По словам его вдовы, недавно Кравчук переболел гриппом и почти выздоровел. Накануне он решил сходить с друзьями в баню, но буквально на пороге Балтийских бань ему стало плохо. На место оперативно прибыла «скорая», однако врачи не смогли ничего сделать, сообщает сайт kp.ru.

По предварительной информации, причиной смерти художника мог стать оторвавшийся тромб. Точную картину произошедшего должно будет помочь восстановить скрытие. Полиция проводит проверку по данному факту. По словам Виктории Кравчук, супруг не жаловался на здоровье в последние дни, но несколько лет назад у него появилась проблемы с сосудами. Вдова художника добавила, у него было много планов, он работал над портретами, пейзажами, натюрмортами, а также проводил мастер-классы по обучению живописи.

С 1982 по 2000 годы Александр Кравчук занимался воссозданием православных храмов России и ближнего зарубежья, а также написал портрет Алексия II, на создание которого патриарх благословил его при личной встрече.