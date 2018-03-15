Пенсионерка погибла в аварии в Тверской области

Пенсионерка погибла и три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Тверской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Трагедия произошла вчера утром, 14 марта, около 6:10. Автомобиль ВАЗ-21043 двигался по дороге и неожиданно выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался автомобиль Renault Sandero, под управлением 58-летней женщины. Отечественный автомобиль врезался в иномарку, сообщают Тверские ведомости.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 80-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Водители обоих транспортных средств, а также 10-летняя девочка – пассажир Renault Sandero получили различные телесные повреждения и были госпитализированы.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.