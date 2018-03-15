Дело завели после смерти пенсионерки на улице после отказа ее лечить

В Северодвинске Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту смерти на улице пожилой женщины, которой было отказано в госпитализации. Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на правоохранительные органы, 58-летняя местная жительница была доставлена в больницу. Однако госпитализировать ее отказались и отпустили домой. На улице ее состояние резко ухудшилось, женщина скончалась от разрыва аневризмы аорты.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В ноябре 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что следственные органы Башкирии проводят проверку по факту отказа врачей от госпитализации пострадавшей в ДТП. По пути в другую больницу женщина умерла.