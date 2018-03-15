Свадебные замки с Медового моста сдадут на металлолом в Калининграде

На металлолом будут отправлены замки с Медового моста в Калининграде, если их не заберут их владельцы. Замки будут демонтированы, поскольку ограждение моста необходимо ремонтировать.

Как передает Калининград.Ru, об этом сообщил директор МКУ «Городское и дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов. По его словам, общий вес замков — примерно 2 т, их около 2 тыс. Вес не является критическим, однако такая нагрузка нежелательна. Замки начали срезать с ограждения накануне, 14 марта, после запуска процесса демонтажа опор моста.

Медовый мост — один из трех сохранившихся переправ Кенигсберга. В последний раз его ремонтировали в 1970-х годах. Несущие конструкции тогда не тронули, и впоследствии мост перестал использоваться как разводной.

Ремонт старинного моста начался в марте. Весь процесс должен занять 300 дней. На период проведения мероприятий ЧМ-2018 — с 15 мая до 15 августа — ремонтные работы будут приостановлены. Стоимость работ — 42,9 млн рублей.