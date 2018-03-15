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Пенсионер забил свою жену тростью в Алтайском крае

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Пенсионер забил свою 72-летнюю жену тростью в Алтайском крае. Было возбуждено уголовное дело и передано в суд, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по краю.

Следственные органы установили, что 24 декабря 2017 года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей жене более 20 ударов по голове. В качестве орудия он использовал свою трость. Было установлено, что перед происшествием супруги поссорились, сообщает altapress.ru.

В результате полученных травм пожилая женщина погибла на месте происшествия. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Обвиняемому пенсионеру может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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