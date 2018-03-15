Уголовный кодекс планируют перевести на якутский язык
Российский Уголовный кодекс будет переведен на якутский язык, необходимое финансирование уже предусмотрено до 2026 года.
Необходимость перевода кодекса обсуждают уже несколько лет, проблема была обозначена в докладах уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в 2015 и 2017 годах. Это связано с тем, что производство по уголовным делам довольно часто ведется на якутском языке. Помимо перевода Уголовного кодекса, в планах значится составление словаря юридических терминов на якутском языке, пишет ИА YakutiaMedia.
Средства на перевод предусмотрены в подпрограмме «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)».