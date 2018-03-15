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Уголовный кодекс планируют перевести на якутский язык

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Российский Уголовный кодекс будет переведен на якутский язык, необходимое финансирование уже предусмотрено до 2026 года.

Необходимость перевода кодекса обсуждают уже несколько лет, проблема была обозначена в докладах уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в 2015 и 2017 годах. Это связано с тем, что производство по уголовным делам довольно часто ведется на якутском языке. Помимо перевода Уголовного кодекса, в планах значится составление словаря юридических терминов на якутском языке, пишет ИА YakutiaMedia.

Средства на перевод предусмотрены в подпрограмме «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)».

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