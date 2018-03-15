Февральские морозы вернутся в столицу в выходные

В ближайшие выходные в Москву вернутся февральские морозы. Об этом пишет портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, морозы окажутся непродолжительными. Вечером в четверг, 15 марта, в столице начнется вторжение холодного воздуха в тылу циклона. В пятницу ожидается влияние скандинавского антициклона. Температура воздуха под утро составит -10 градусов, днем стоики термометров поднимутся до -5...-7 градусов. Средняя суточная температура окажется на 5 градусов ниже нормы, что соответствует середине февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В субботу, 17 марта, в Москве продолжится понижение температуры до -14...-17 градусов, по Подмосковью – до -22. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах пройдет слабый снег, температура воздуха составит -7...-12 градусов. В воскресенье, 18 марта ночь окажется такой же морозной, как и субботняя, однако днем за счет солнца температура воздуха повысится до -5...-7 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что зима в России может потеплеть на пять градусов к середине века.