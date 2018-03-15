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Добробоксы открыли в Новосибирске

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Добробоксы для сбора пожертвованных вещей открыли в Новосибирске. По приблизительным подсчетам, таким образом помощь могут получить более 1 тыс. человек в год. Проект получил название «Вещи в пользу».

Проект «Вещи в пользу» стартовал на территории Новосибирска. Специальные контейнеры, которые назвали добробоксами, установили в разных общественных местах города. Теперь каждый, кто хочет помощь нуждающимся, может внести свой вклад. Можно сдавать книги, одежду, обувь и другие вещи, сообщает VN.ru.

Помощь предназначена тем гражданам, которые пока не могут себе позволить приобрести это всё в магазинах. Благодаря этим контейнерам ее получат дети-сироты, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи.

В день открытия отнести свои вещи поспешили и известные новосибирцы, например призер Олимпийских игра боксер Михаил Алоян. Реализация проекта стала возможна после того, как проект победил на конкурсе «125 идей для Новосибирска».

Пока что в городе установлено четыре таких добробокса. Подобные точки повсеместно присутствуют на территории Европы, но для Новосибирска это в новинку.

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