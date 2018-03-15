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Болгарские журналисты исполнили мечту Захаровой

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Болгарские журналисты исполнили мечту официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, подарив ей цветок эдельвейса.

Представители СМИ вручили презент дипломату во время еженедельного брифинга и пригласили её посетить республику.

Захарова в шутливой форме поблагодарила журналистов за подарок.

«В отличие от Сергея Лаврова, который так и не принял приглашение о визите в Великобританию, ваше приглашение, которое, как мне кажется, шло от чистого сердца, я в личном качестве принимаю», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее в интервью, посвященном Международному женскому дню, официальный представитель МИД России призналась, что хотела бы получить в подарок цветок эдельвейса.

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