Болгарские журналисты исполнили мечту Захаровой

Болгарские журналисты исполнили мечту официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, подарив ей цветок эдельвейса.

Представители СМИ вручили презент дипломату во время еженедельного брифинга и пригласили её посетить республику.

Захарова в шутливой форме поблагодарила журналистов за подарок.

«В отличие от Сергея Лаврова, который так и не принял приглашение о визите в Великобританию, ваше приглашение, которое, как мне кажется, шло от чистого сердца, я в личном качестве принимаю», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее в интервью, посвященном Международному женскому дню, официальный представитель МИД России призналась, что хотела бы получить в подарок цветок эдельвейса.