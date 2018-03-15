Крупнейшее сельхозпредприятие Карелии открылось почти на год раньше

Крупнейшее сельхозпредприятие на 1,2 тыс. голов Республики Карелия открылось почти на год раньше назначенного срока в Прилузском районе, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Карелия.

Новое сельскохозяйственное предприятие открылось в республике. Ферма стала самой большой на территории республики и имеет 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота. Отборный скот был привезен на ферму из Нижнего Новгорода и Венгрии, сообщает ИА «Комиинформ».

На торжественной церемонии открытия присутствовал заместитель председателя правительства Республики Коми — министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев, который рассказал, что ферма построена с опережением графика почти на год.

Сельскохозяйственное предприятие такого масштаба является первым в республике. После того, как объект выйдет на полную производственную мощность, его производство должно увеличиться в два раза и будет составлять уже 6 тыс. т в год.