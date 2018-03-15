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Жильцы возвращаются в дом в Раменском после взрыва газа

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Режим ЧС снят после взрыва газа, который прогремел в жилом доме в Раменском, большинство жильцов могут вернуться в свои квартиры.

По данным местной администрации, больше всего при хлопке газа пострадали квартиры на втором этаже. Там проводится ремонт, он должен завершиться к концу следующей недели, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Свои предложения и просьбы жильцы могут писать в специальном чате в мессенджере, который был создан после ЧП.

Ремонт в квартирах проводится за бюджетные средства. Кроме того, жильцам дома власти Раменского оплатили пребывание в гостинице.

Как сообщал портал iz.ru, взрыв газа произошел в доме по улице Кирова 1 марта, после него в здании случился пожар. В пятиэтажном доме были разрушены пять межквартирных перегородок, но несущие стены уцелели. Тела двух погибших женщин нашли на балконе второго этажа и лестнице между 2 и 3 этажами. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали.

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