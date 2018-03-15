Роструд запустил аналог соцсети LinkedIn

Роструд запустил социальную сеть деловых контактов Skillsnet по аналогу с LinkedIn. Об этом сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. По его словам, создание системы Skillsnet обошлось в примерно 15,5 млн рублей.

«Российская сеть даст возможность с учетом технического, информационного, административного потенциала быть представленным наиболее эффективно, для того чтобы устроиться в Российской Федерации», — приводит слова Вуколова RT.

Целью соцсети является создание профиля работника, в котором будет присутствовать объективная оценка его профессиональных навыков, личных качеств, а также будет присутствовать подтверждение оценки проделанной работы и основных достижений. В первую очередь, система ориентирована на молодежь. Как отмечает RNS, новый ресурс будет полностью государственным и бесплатным. Вуколов отметил, что это не совсем социальная сеть, а прежде всего «инструмент подготовки специалистов, оценки квалификации и трудоустройства граждан на новом уровне». Главной особенностью новой соцсети станет то, что пользователи смогут с помощью нее «повышать свои рыночные возможности». Зарегистрироваться в соцсети можно будет с использованием аккаунта на госсайте «Работа в России».

Роструд предложил создать отечественный аналог заблокированной в РФ за нарушение закона о хранении персональных данных соцсети LinkedIn в 2017 году.