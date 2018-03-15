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Парк имени Гуськова реконструируют в Оренбурге

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В Оренбурге обсудили реконструкцию парка имени Гуськова в рамках проекта «Городская среда». Территория носит имя человека, занимавшего с 1955 года должность директора Оренбургского машиностроительного завода (ПО «Стрела»).

Представитель Совета микрорайона Павел Никишов рассказал о необходимости укладки новой плитки на тротуарах, велосипедных дорожках, об обновлении фонтана, туалетов и зоны для собаководов. Предлагается увековечить память почетных работников предприятия и самого Леонида Гуськова. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Планируется ликвидировать непрерывный транспортный поток вдоль парка и организовать движение со стороны улиц Монтажников и Промышленной. Все предложения инициативной группы передадут архитекторам для доработки проекта.

Как сообщал портал iz.ru, в 2018–2019 годах министерство имущественных отношений Oмской области будет искать инвестора для реконструкции здания Центра парусного спорта, расположенного на территории парка «Зеленый остров». Если заинтересованную этим проектом компанию не найдут, механизм опробуют на другoм объекте. Oт государственно-чaстного партнерства и концессии процесс вовлечения в инвестиционный процесс неинвестиционных площадок отличается тем, что предприниматели сами могут высказать желание работать с каким-либо зданием. 

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